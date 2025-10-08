Thüringens Ministerpräsident Voigt reist mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft nach Israel. Im Fokus stehen Partnerschaften und Austausch zu Innovation und Technologie.

Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) besucht im November mit einer Delegation aus Politik und Wirtschaft Israel. Die Reise vom 9. bis 13. November sei geplant „als Zeichen der Freundschaft, der Solidarität und der festen Überzeugung: Sicherheit für Israel ist auch unsere Verantwortung“. Nach Angaben der Staatskanzlei soll es aber nicht nur um ein Bekenntnis zu Israel gehen. Das Land gehöre zu den weltweit führenden Innovationsstandorten.

„Die Reise bietet die Gelegenheit, an wirtschaftliche Partnerschaften wiederanzuknüpfen, Impulse für die beidseitige Stärkung der Wirtschaft zu gewinnen und den Austausch zu Innovationsstrategien sowie Technologietransfer zu vertiefen“, hieß es aus der Staatskanzlei. Israel habe einzigartige technologische Errungenschaften in Bereichen wie Medizintechnik, Cybersecurity, Künstlicher Intelligenz, Smart Manufacturing und Agrartechnologie hervorgebracht und weiterentwickelt.