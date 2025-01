In Thüringen fällt im Schnitt jede zehnte Unterrichtsstunde aus. Die Landesregierung will nun allen Lehramtsstudenten einen Weg in den Thüringer Schuldienst ebnen.

Erfurt - Etwa 600 angehende Lehrerinnen und Lehrer an den Thüringer Hochschulen erhalten von der Landesregierung eine Übernahmegarantie in den Schuldienst. Diese Zusage werde in den nächsten Tagen an die Studierenden gehen, kündigte Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) in seiner ersten Regierungserklärung nach Amtsantritt vor eineinhalb Monaten im Landtag in Erfurt an. Die Übernahmegarantie gelte, wenn die Studierenden einen „vernünftigen Studienabschluss“ erreichten. Die neue Regierung aus CDU, BSW und SPD wolle den Unterrichtsausfall schrittweise deutlich unter zehn Prozent der Stunden drücken.

Regierung will sich um „Alltagssorgen“ kümmern

„Wir wollen, dass Unterricht in Thüringen wieder stattfindet“, sagte Voigt. Dafür seien nicht nur Neueinstellungen von Lehrern nötig. Dazu gehöre auch, Lehrkräfte von Zusatzaufgaben und Bürokratie zu entlasten. Weiterhin solle es zur Unterstützung der Schulen Teams aus Sozialarbeitern, pädagogischen Assistenten und weiteren Fachkräften geben. Auf den Prüfstand stelle die Landesregierung die Zulassungsbeschränkung für Lehramtsstudenten.

Der Chef der bisher einzigen Brombeer-Koalition in Deutschland kündigte in seiner Regierungserklärung Kurskorrekturen auch in der Gesundheit-, Migrations-, Wirtschaftspolitik sowie eine Modernisierung des Staates und mehr Unterstützung für die Kommunen an. Es gehe nicht um politische Experimente, sondern um „Politik mit gesundem Menschenverstand, die sich an den Alltagssorgen der Menschen orientiert.“