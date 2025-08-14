Für die Lehrer kann es kurze Wege bedeuten, für die Volkshochschulen eine neue Zielgruppe. Drei Einrichtungen in der Altmark und im Landessüden legen los.

Magdeburg - Mehrere Volkshochschulen in Sachsen-Anhalt steigen in die Lehrerfortbildung ein. Im Burgenlandkreis, im Landkreis Mansfeld-Südharz und im Altmarkkreis Salzwedel unterbreiten sie Angebote zu Themen wie Demokratiebildung, Stimmgesundheit und Stressmanagement, wie der Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt in Magdeburg mitteilte.

„Die Fortbildungen greifen aktuelle Herausforderungen des Schulalltags auf und bieten praxisnahe Impulse für die Unterrichts- und Schulentwicklung“, hieß es. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Kooperation mit dem Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt.