Berlin - Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien müssen sich Autofahrer in Berlin auf besonders volle Straßen einstellen. Der Start in den Urlaub solle am Freitag möglichst auf den Vormittag oder in die Abendstunden gelegt werden, empfiehlt die Berliner Verkehrsverwaltung. „Insbesondere auf dem südlichen Berliner Ring wird in beiden Fahrtrichtungen ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet.“

Die Schulferien in Berlin und Brandenburg beginnen am 23. Dezember und enden am 1. Januar.

Sperrungen und abweichende Fahrpläne

Zwischen Weihnachten und Neujahr wird die große Silvesterfeier am Brandenburger Tor vorbereitet. Die Straße des 17. Juni werde daher ab dem 26. Dezember zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor voll gesperrt. Die Sperrung bestehe bis einschließlich 2. Januar. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

In der Silvesternacht wird nach Angaben der Verwaltung die Sonnenallee in Neukölln aus Sicherheitsgründen zwischen Hermannplatz und Weichselstraße für Kraftfahrzeuge gesperrt. Das gilt zwischen 17 und 6 Uhr.

Wer an den Weihnachtsfeiertagen innerhalb Berlins mit Bus und Bahn unterwegs ist, muss sich bei den Uhrzeiten nach dem Sonntagsfahrplan richten. Das gilt auch für Silvester und Neujahr.