weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Unfälle: Vollsperrung auf A30 nach Unfall mit drei Verletzten

Unfälle Vollsperrung auf A30 nach Unfall mit drei Verletzten

Auf der A30 bei Bissendorf kommt es zu einem schweren Unfall. Drei Menschen werden verletzt, einer schwebt in Lebensgefahr.

Von dpa 23.08.2025, 15:33
Bei dem Unfall auf der A30 wurden drei Menschen schwer verletzt. (Symbolbild)
Bei dem Unfall auf der A30 wurden drei Menschen schwer verletzt. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Bissendorf - Bei einem Unfall auf der Autobahn 30 bei Bissendorf in Landkreis Osnabrück sind drei Menschen verletzt worden - davon einer lebensgefährlich. Die A30 wurde in dem Bereich für die Einsatzmaßnahmen in Richtung Westen voll gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Drei Wagen seien demnach aus unbekannten Ursachen ineinander geprallt. Dabei wurde ein Mensch lebensgefährlich und zwei weitere schwer verletzt. Die genauen Umstände des Unfalls waren am Nachmittag noch unklar.