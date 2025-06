Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Autobahn 38 ist eine Lkw-Fahrerin ums Leben gekommen. Die Frau war am Mittag mit ihrem Sattelschlepper auf einen Schilderwagen aufgefahren, der die Baustelle sichern sollte, wie die Thüringer Autobahnpolizei mitteilte. Die A38 zwischen Bleicherode (Landkreis Nordhausen) und Breitenworbis (Landkreis Eichsfeld) ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Die Lkw-Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Weitere Verletzte gab es laut Polizei nicht.

Die Bergungsarbeiten dauern noch an. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Unfall weiträumig zu umfahren.