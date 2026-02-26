Auf dem Autobahnstück zwischen Wilsdruff und dem Dreieck Dresden-West sind Arbeiten geplant. Wie Verkehrsteilnehmer die Sperrung am frühen Samstagmorgen umfahren können.

Vor und nach der Vollsperrung können zeitweise auch Spuren gesperrt werden. (Symbolbild)

Dresden - Die Autobahn 4 nahe Dresden soll am frühen Samstagmorgen zeitweise voll gesperrt werden. Zwischen 02.00 Uhr und 05.30 Uhr könne die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und dem Dreieck Dresden-West in Fahrtrichtung Görlitz nicht befahren werden, teilte die Autobahn GmbH mit. Grund dafür sei der Bau einer Verkehrszeichenbrücke.

Der Verkehr wird den Angaben nach der Anschlussstelle Wilsdruff abgeleitet und über die Umleitung 17 zur Anschlussstelle Dresden-Gorbitz auf der Autobahn 14 geführt. Am Tag vor der Vollsperrung und auch am Sonntag danach können auf dem am Samstagmorgen voll gesperrten Autobahnstück vereinzelt Spuren gesperrt werden.