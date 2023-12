Ein vollständig ausgebrannter Lastwagen steht auf der A9 Richtung Berlin in Höhe Abfahrt Bitterfeld-Wolfen.

Bitterfeld-Wolfen - Ein Lkw hat am frühen Freitagmorgen auf der Autobahn 9 bei Bitterfeld-Wolfen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) gebrannt. Dabei sei niemand verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Demnach brannte der Sattelzug mit Auflieger vollständig aus. Dabei wurden sowohl die Ladung als auch alle drei Fahrbahnen stark beschädigt. Einsatzkräfte löschten das Feuer, die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens war am Morgen unklar. Die Fahrbahn in Richtung Berlin war den Angaben zufolge voll gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern sollte, war noch unklar.