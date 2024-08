Beim Parken ist ein Mann in Dessau-Roßlau vom Bremspedal gerutscht. Sein Fuß landete stattdessen auf dem Gaspedal - und verursachte so einen Unfall mit hohem Sachschaden.

Dessau-Roßlau - Beim Einparken ist ein Mann in Dessau-Roßlau vom Brems- auf das Gaspedal gerutscht und hat so einen hohen Sachschaden verursacht. Das Auto des 71-Jährigen habe durch das Verrutschen am Freitag beschleunigt und sei dadurch frontal mit einem Transporter zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Transporter sei dadurch gegen zwei weitere Fahrzeuge geschoben worden. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf 36.000 Euro, hieß es.