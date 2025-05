Am internationalen Kindertag kann sich der Nachwuchs in Thüringen vielerorts austoben. Dabei geht es längst nicht nur um Hüpfburgen.

Der Zoopark Erfurt stellt am 1. Juni zum internationalen Kindertag ein besonderes Programm für die jüngsten Besucher auf die Beine. Auch andere Tierparks und weitere Einrichtungen in Thüringen warten an diesem Tag mit speziellen Angeboten auf. (Archivbild)

Erfurt - Zum internationalen Kindertag am 1. Juni ist in Thüringen einiges los. In vielen Städten und Regionen gibt es sogar mehrere Angebote. Klar ist: Langweilig muss es am Sonntag keinem Kind in Thüringen werden. Das zeigt schon eine kleine Auswahl an Angeboten:

Wässrig

In Jena gibt es ein Kinderfest im Freizeitbad GalaxSea, wo ein aufblasbarer Parcours mit Rutschen und Kletterelementen aufgebaut wird. Ein Clown, eine Rutschbahn zum Schlittern, ein Angelspiel und mehr stehen in der Ardesia Therme in Bad Lobenstein auf dem Programm.

Tierisch

Zum Kinderfest im Zoopark Erfurt werden unter anderem Hüpfburgen aufgestellt, Bogen- und Torwandschießen und ein Mittelalter-Camp sind geplant. Ein Vortrag dreht sich um eine Arktis-Expedition mit Walen und Bären. Im Alternativen Bärenpark in Worbis steht eine kostenlose Führung für Familien und Kinder auf dem Programm. Unter anderem Kinderschminken, Bastel-Aktionen und ein Karussell gibt es im Tierpark Gotha.

Abenteuerlich

Kostenfrei mit der Bergbahn im Schwarzatal fahren am 1. Juni Kinder im Alter bis 14 Jahre, die ihr Lieblingskuscheltier mitbringen. Denn dieses wird als „Teddy-Ticket“ zur Fahrkarte für die Bergbahn, die Flachstrecke und die Schwarzatalbahn. Puppentheater, ein Luftballonkünstler und mehr bietet der Freizeit- und Erholungspark Possen bei Sondershausen. Im Erfurter Garten- und Freizeitpark ega können Sportarten ausprobiert und Vereine kennengelernt werden. Dazu gibt es eine Kinder-Disko mit Liedermacher Volker Rosin.

Städtisch

Auf dem Kornmarkt in Gera ist die Sause bereits für den 31. Mai geplant, etwa mit Roller-Parkour, Trödelmarkt und Märchenstunde. Am 1. Juni selbst wird dafür in Gera das Kindermedienfestival Goldener Spatz eröffnet. In Mühlhausen ist das Kindertags-Programm Teil des großen „Freiheitsfests 1525“ zu 500 Jahren Bauernkrieg. Für die Kleinen werden etwa Marionetten-Theater, Flecht-Workshops, Kinderarmbrustschießen und Spiele mit Mittelalter-Bezug geboten.

Am 1. Juni (Sonntag) ist internationaler Kindertag, der in der DDR gefeiert wurde und heute noch von vielen Familien in den ostdeutschen Bundesländern begangen wird. Zudem hatte Thüringen vor ein paar Jahren den 20. September, den Weltkindertag, zum gesetzlichen Feiertag gemacht, an dem die Menschen im Freistaat seither freihaben.