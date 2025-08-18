Palermo - Ein Mann aus Brandenburg ist während eines Familienurlaubs im Nordwesten Siziliens bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 38-Jährige aus Rangsdorf südlich von Berlin war am Sonntagnachmittag zu Fuß auf einem Bürgersteig unterwegs, als ihn ein Auto erfasste, wie die örtliche Polizei mitteilte. Die 31-jährige Fahrerin war den Angaben nach vermutlich am Steuer eingeschlafen. Der Mann, der mit seiner Frau und seinen zwei Kindern auf der italienischen Mittelmeerinsel war, erlag laut Polizei später in einer Klinik seinen Verletzungen. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge in dem Badeort Alcamo Marina.