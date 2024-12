Ankum - Bei einem Verkehrsunfall ist ein Sechsjähriger leicht verletzt worden. Ein Auto erfasste den Jungen am Mittag in der Nähe einer Wohnsiedlung in Ankum nördlich von Osnabrück, wie die Polizei mitteilte. Der Sechsjährige war demnach zu Fuß unterwegs. Der genaue Unfallhergang war den Angaben nach zunächst unklar. Notärzte und die Polizei seien vor Ort, berichteten die Beamten.