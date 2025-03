Höhere Frequenzen, neue Airlines und ein Zuwachs an entscheidender Stelle erwartet der Flughafen Erfurt-Weimar dieses Jahr.

Von Erfurt aus nach Ägypten und in die Türkei

Der Flughafen Erfurt-Weimar erwartet etwa 200.000 Fluggäste in diesem Jahr. (Archivbild)

Erfurt - Im neuen Sommerflugplan des Flughafens Erfurt-Weimar gehören Hurghada an der ägyptischen Küste und das am Mittelmeer gelegene türkische Antalya zu den Zielen. Dafür seien neue Airlines gewonnen worden, teilte die Flughafengesellschaft mit.

„Die Frequenzen, besonders nach Antalya, haben sich verdichtet, und wir können neue Airlines auch nach Ägypten, begrüßen“, sagte die Geschäftsführerin der Flughafen Erfurt GmbH, Susanne Hermann. Reisende hätten so Möglichkeiten, Flüge und Aufenthaltsdauer im Zielgebiet zu kombinieren. Sie hoffe, dass die politische Lage in den Urlaubsregionen an der Türkischen Riviera stabil bleibe und viele Urlauber das erhöhte Türkeiangebot nutzen könnten, sagte Hermann.

Sonderflüge auch nach Jersey und Lettland

Weitere Ziele im Sommerflugplan seien Mallorca und das griechische Heraklion. Daneben seien Charterflüge verschiedener Reiseanbieter geplant, etwa nach Italien, Lettland, Griechenland, Spanien und zur Kanalinsel Jersey.

Der Erfurter Flughafen verbuchte im Jahr 2023 rund 138.000 Fluggäste und hatte 2024 früheren Angaben zufolge mit mehr als 170.000 Passagiere gerechnet. Im laufenden Jahr hofft der Airport auf etwa 200.000 Fluggäste.

Der Flughafen wird auch für Ambulanzflüge und von der Polizeihubschrauberstaffel genutzt. Mehrheitsgesellschafter des Flughafens ist das Land Thüringen, das jährlich einen Millionenbetrag in den Betrieb steckt.