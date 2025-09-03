Das Bauhaus gab es nur wenige Jahre, aber es wurde zu einer der wichtigsten Kunstschulen der Welt. Das Archiv in Berlin bekommt nun eine neue Chefin, die von Hessen in die Hauptstadt kommt.

Berlin - Das Bauhaus-Archiv in Berlin bekommt eine neue Direktorin: Brigitte Franzen soll die Einrichtung ab April 2026 leiten. Sie ist derzeit Präsidentin der Hochschule für Gestaltung in Offenbach und leitete zuvor das Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt am Main.

Sie sei ausgewiesene Forscherin im Bereich des Neuen Bauens und der Architekturausstellungen der 1920er Jahre, teilte das Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung mit. Franzen tritt die Nachfolge von Annemarie Jaeggi an, die nach fast 23 Jahren in den Ruhestand geht.

Das Bauhaus, dessen 125-jähriges Bestehen in Dessau am Donnerstag mit einem Festakt gefeiert wird, war eine der wichtigsten Schulen für Kunst, Design und Architektur im 20. Jahrhundert. Das Berliner Archiv umfasst Zehntausende Fotos, Möbel- und Designobjekte. Nach Angaben des Museums ist es die weltweit größte Sammlung zum Bauhaus.

Derzeit ist das Archiv geschlossen, weil es saniert wird und einen Erweiterungsbau bekommt. Auf dem Gelände entsteht ein Neubau mit einem Turm und einem unterirdischen Ausstellungsraum.

Außerdem wird das alte Haus saniert, das noch von Bauhaus-Gründer Walter Gropius (1883-1969) entworfen worden war. Das Datum der Wiedereröffnung ist noch nicht bekannt. Vorübergehend gibt es einen kleineren Ausweichstandort für Veranstaltungen und Ausstellungen.