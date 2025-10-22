Mit der Zeitumstellung wird es früher dunkel, zudem rückt der Winter näher. Was sollten Auto-, Fahrradfahrer und Fußgänger jetzt im Verkehr beachten?

Von Ranzen bis Reifen - Darauf kommt es jetzt im Verkehr an

Gut sichtbare Kleidung ist für Radfahrer und Fußgänger in der Dunkelheit wichtig. (Symbolbild)

Magdeburg - In der dunklen Jahreszeit sollten sich Verkehrsteilnehmer besonders vorsichtig verhalten. Wenn am Sonntag die Uhr um eine Stunde zurückgestellt wird, setzt die Dämmerung wieder früher ein. „Insbesondere in den späten Nachmittagsstunden sind besondere Aufmerksamkeit, Vorsicht und umsichtiges Verhalten aller Beteiligten geboten“, teilte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) mit.

Wichtig sei etwa der rechtzeitige Wechsel auf Winterreifen, so das Ministerium. Zulässig seien bei Glatteis, Schneeglätte und -matsch nur Reifen mit dem Alpine-Symbol. Das zeigt einen stilisierten Berggipfel mit Schneeflocke. Wer dagegen verstoße, müsse mit einem Bußgeld von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Auch frostsicheres Scheibenwischwasser sei wichtig.

Gut sichtbarer Schulranzen wichtig

Fußgängern und Fahrradfahrern rät das Ministerium zu auffälliger, reflektierender Kleidung. Kinder sollten etwa auch gut sichtbare Schulranzen tragen. „Wir alle tragen Verantwortung für ein sicheres Miteinander im Straßenverkehr“, sagte Zieschang.