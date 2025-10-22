Rettungshubschrauber im Einsatz, weiträumige Absperrung: Nach einer Explosion suchen Experten nach der Ursache. Was bislang bekannt ist.

Bad Frankenhausen - Ein Mann ist durch eine Explosion in einem Büro in Bad Frankenhausen schwer verletzt worden. Der 47-Jährige wurde nach Angaben der Polizei am Mittag mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Weshalb es zu der Explosion im Kyffhäuserkreis kam, war zunächst unklar. Der Bereich sei weiterhin weiträumig abgesperrt, erklärte die Polizei. Die Kriminalpolizei Nordhausen, das Thüringer Landeskriminalamt sowie das Amt für Arbeitsschutz seien zur Klärung der Ursache aktuell im Einsatz.