Berlin - Ein Radfahrer ist auf der Invalidenstraße in Berlin-Mitte bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Die Bahn habe den Mann am Nachmittag erfasst, dieser sei dabei gestürzt und das Fahrrad habe sich unter dem Fahrzeug verkeilt, teilte die Feuerwehr mit. Der Radfahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer der Tram erlitt bei dem Unfall gegen 16.00 Uhr leichte Verletzungen.

Bereits am frühen Morgen gegen 3.30 Uhr hatte es ebenfalls in Berlin-Mitte einen schweren Tram-Unfall gegeben: Ein betrunkener Fußgänger stürzte auf die Straßenbahngleise am Henriette-Herz-Platz am Hackeschen Markt und blieb dort sitzen, wie die Polizei mitteilte. Die kurz darauf einfahrende Bahn erfasste den 57-Jährigen, der dabei bis zur Hüfte unter das Fahrzeug geriet und laut Polizei erheblich verletzt wurde. Er kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge jedoch nicht. Auch der 48 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn kam mit einem Schock ins Krankenhaus, wie die Polizei weiterhin mitteilte. Weitere Ermittlungen seien eingeleitet worden.