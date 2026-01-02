Das Tabellenschlusslicht muss in erster Linie die Defensive verstärken. Ein alter Bekannter und ein Bundesliga-Profi sollen bei der Mission Klassenverbleib helfen.

Dresden - Dynamo Dresden fährt gleich mit zwei Neulingen amSamstag ins Trainingslager. Nachdem das Zweitliga-Schlusslicht zunächst seinen Aufstiegshelden Jonas Sterner zurückgeholt hat, kommt nun auch noch der bundessligaerfahrene Thomas Keller nach Elbflorenz. Sowohl Sterner, der zuletzt bei Hannover 96 unter Vertrag stand, als auch Keller vom 1. FC Heidenheim erhielten Leihverträge bis Saisonende.

Sterner hatte in der vergangenen Saison bereits leihweise in Dresden gespielt und mit 32 Drittliga-Spielen sowie zehn Scorer-Punkten einen großen Anteil am Zweitliga-Aufstieg. „Jonas ist auf der rechten Außenbahn flexibel einsetzbar und kann sowohl offensiv als auch defensiv seine Stärken einbringen. Für unser Spiel kann er somit weitere wichtige Impulse beisteuern. Es kann ein großer Vorteil sein, dass er den Trainer und das Team bereits gut kennt“, sagte Dynamos neuer Sport-Geschäftsführer Sören Gonther.

Keller spielte als Profi bislang beim FC Ingolstadt und in Heidenheim. Insgesamt kommt er auf zwölf Bundesliga- und 26 Zweitligaspiele. Darüber hinaus absolvierte er zwei Partien in der Conference League, in denen ihm zudem ein Tor gelang. Gonther sieht in ihm mit der Erfahrung, seinem Charakter und seiner Spielweise eine Verstärkung für den Defensivverbund.