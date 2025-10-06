Altenberg - Die Vorbereitungen für die Skisaison in Sachsen laufen auf Hochtouren. In den kommenden Tagen stellt die Schwebebahn Fichtelberg ihre neuen Konditionen online zur Verfügung, sagte eine Mitarbeiterin. Der Vorverkauf für Saison-Skipässe starte im Web ab dem ersten November, dann könne man als Frühbucher eine Ermäßigung von bis zu 30 Prozent für den 420 Euro teuren Skipass für Erwachsene erhalten. Ein regulärer Tages-Skipass solle in der Vorsaison bis zum 19. Dezember 35 Euro kosten, in der Hauptsaison bis zum 9. März dann 41 Euro.

In Altenberg liegt ein Tagespass für Erwachsene in dieser Saison bei 24 Euro. Das ist laut Jeremias Kümpel, dem Geschäftsführer der Wiegand Erlebnisberge, eine Preiserhöhung um einen Euro. Für Kinder bleibe es bei 18 Euro. Der Saison-Skipass soll 190 Euro für Erwachsene und 115 Euro für Kinder kosten. Man habe unter anderem in die Liftanlagen, zusätzliche LED-Beleuchtung und eine neue Schneekanone investiert und freue sich nun auf die neue Wintersaison, so Kümpel.

Oberwiesenthal liegt am Fuße des knapp 1.215 Meter hohen Fichtelbergs. Hier befindet sich das größte Skigebiet Sachsens. Es bietet zehn Pisten mit Abfahrten für Beginner und Fortgeschrittene. Die Gesamtlänge beträgt rund zehn Kilometer. Auch Möglichkeiten zum Langlauf, Rodeln und eine Natureisbahn locken im Winter Besucher an.