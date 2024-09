Noch zwei Renntage gibt es in Hoppegarten in dieser Saison. Sportlich stehen am Samstag zwei lokale Pferde im Vordergrund.

Der vorletzte Renntag steht in Hoppegarten an.

Hoppegarten - Der siebte und vorletzte Renntermin der Saison 2024 wird auf der Galopprennbahn Hoppegarten als Renntag der Wirtschaft mit einem großen Familienfest begangen. Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöningh sagte: „Dieser Renntag bildet einen abwechslungsreichen Rahmen für den entspannten und intensiven Austausch von Gästen aus Wirtschaft, Politik und Verbänden.“

Sportlich hebt sich aus dem Programm der sechs Rennen am Samstag mit Startern aus Polen und Tschechien der mit 11.500 Euro dotierte Preis der Sonepar Deutschland ab. In diesem Ausgleich II über 1600 Meter besitzen neben der kürzlich in Hannover eindrucksvoll siegreichen Bavarian Princess (Leon Wolff) die beiden in Hoppegarten trainierten Amigo Charly und Velato (Michael Cadeddu) gute Chancen auf den Sieg.

Trainerin Sarka Schütz verweist auf die feine Verfassung ihres Schützlings: „Wenn Amigo Charly an die gute Leistung von Iffezheim/Baden Baden anknüpft, kann er seine acht Gegner hinter sich lassen. Zumal er mit Konstantin Phillip einen guten jungen Reiter im Sattel hat.“