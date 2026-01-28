Hannover - Wer mit dem Auto in Niedersachsen unterwegs ist, sollte wegen Schnee und Glätte vorsichtig fahren. Insbesondere im südlichen Emsland und im Süden Niedersachsens droht Regen mit Glatteisgefahr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ansonsten könnte Altschnee glatt sein und Tauwasser noch gefroren sein.

Im Laufe des Tages rechnet der Wetterdienst im Westen Niedersachsens mit neuem Schnee. In der Südhälfte herrscht gebietsweise Dauerfrost bis minus 1 Grad, sonst Temperaturen bis maximal 2 Grad. An der See und auf den Inseln weht ein frischer und böiger Ostwind. Auch in den kommenden Tagen soll es weiter frostig bleiben mit Temperaturen um den Gefrierpunkt und leichtem Schneefall.