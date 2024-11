Im Flachland ist es trüb und herbstlich. Auf dem höchsten Harzgipfel sorgen Nebel, Wind und Frost für schöne winterliche Bilder. Damit ist es aber schon in Kürze vorbei.

Wernigerode - Ein kleiner winterlicher Vorbote: Auf dem Brocken haben leicht frostige Temperaturen und feuchte Luft für Raureifablagerungen an Schildern und Bäumen gesorgt. Etwa bis zu fünf Zentimeter dichte Eisschichten machte Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig aus. Auf dem Berg seien die Temperaturen leicht in den Minus-Bereich gerutscht.

Die feuchten Tröpfchen aus dem Nebel trafen auf unterkühlte Gegenstände und bildeten die Raureifschicht. Nur rund 50 Meter Sicht hätten am Morgen auf dem 1.141 Meter hohen Brocken geherrscht. Die Eispracht ist laut Engelmann nur von kurzer Dauer. Temperaturen über dem Nullpunkt lassen den Reif rasch antauen und abfallen.