Die nächtliche Schließung des Görlitzer Parks wird auch nach Fertigstellung von neuen Zäunen und Toren nicht billig. Nötig ist ein Wachdienst mit Kontrollen.

Berlin - Die geplante nächtliche Schließung des Görlitzer Parks in Berlin-Kreuzberg soll 800.000 Euro pro Jahr kosten. Diese Ausgaben sind vor allem für den privaten Wachdienst fällig, der für das Abschließen der Tore am Abend und das Öffnen am Morgen sowie die Kontrollen im Park zuständig ist. Das antwortete der Senat auf eine Anfrage von Linken-Abgeordneten.

Wie viele Wachleute nötig sind, werde noch geklärt, hieß es. Auch derzeit werden schon Wachleute eingesetzt, um den Zaun vor Zerstörungen zu schützen.

Voraussichtlich sollen die neu gebauten Tore an den zahlreichen Eingängen des Parks ab März ab 22.00 oder 23.00 Uhr geschlossen werden. Die neu gebauten Zaunteile und Eingangstore mit Drehkreuzen sind inzwischen weitgehend fertig. Sie kosteten laut Senat knapp 1,8 Millionen Euro. Mit der Schließung des Parks wollen Senat und Polizei die Drogen- und Gewaltkriminalität zurückdrängen.