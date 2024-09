Mit Spannung richten sich die Blicke in Thüringen auf die anstehende Wahl des Landtagspräsidenten. Geführt wird die Sitzung von einem AfD-Mann. Dieser rechnet mit einem holprigen Ablauf.

Erfurt - Der Thüringer AfD-Abgeordnete und voraussichtliche Alterspräsident Jürgen Treutler rechnet nicht mit einem ununterbrochenen Ablauf der Landtagspräsidentenwahl. „Ich denke, dass es einige Unterbrechungen geben wird“, sagte Treutler der Deutschen Presse-Agentur. Der 73-Jährige hatte am Montag nach eigenen Angaben ein Gespräch mit der Landtagsverwaltung, in dem der Ablauf der konstituierenden Sitzung in verschiedenen Varianten durchgespielt worden sei. „Das war ein sehr positives Gespräch, das ging über zwei Stunden“, sagte er.

Die erste Sitzung des Parlaments nach der Landtagswahl vom 1. September gilt in Thüringen als äußerst heikel. Mit der konstituierenden Sitzung soll die Arbeitsfähigkeit des Landtags hergestellt und dafür auch ein Landtagspräsident gewählt werden. Als stärkste Kraft hat die AfD das Vorschlagsrecht. Die anderen Fraktionen wollen aber keinen AfD-Kandidaten auf den Posten wählen. Um zu verhindern, dass Treutler ausschließlich AfD-Kandidaten zur Wahl zulässt, wollen CDU und BSW die Geschäftsordnung ändern, damit von Anfang an auch die anderen Fraktionen Vorschläge machen können. Der Antrag steht auf der Tagesordnung demnach noch vor der Landtagspräsidentenwahl.

Treutler deutete an, dass schon bei der Abstimmung über die Tagesordnung entscheidend sei, „welche Einwände da kommen“. „Es ist natürlich sehr ungewöhnlich, dass man plötzlich die Tagesordnung ändern will, um einen Wahlsieger durch die Verlierer auszuschließen“, sagte Treutler und fügte hinzu: „Das ist sehr ungewöhnlich und wird uns als AfD bei weiteren Wahlen sehr helfen.“