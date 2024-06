Die AfD hatte bei der Europawahl in Sachsen-Anhalt die meisten Stimmen erhalten. Jetzt wurde das Ergebnis offiziell bestätigt. Auffällig war der Anstieg bei den Briefwählern.

Magdeburg - Der Landeswahlausschuss hat das Ergebnis der Europawahl in Sachsen-Anhalt offiziell bestätigt. Im Gegensatz zum vorläufigen Ergebnis habe es Veränderungen bei einzelnen Stimmen gegeben, erklärte Landeswahlleiterin Christa Dieckmann am Dienstag. Die Stimmanteile der großen Parteien veränderten sich aber nicht. So kommt die AfD auf 30,5 Prozent der Stimmen, die CDU folgt mit 22,8 Prozent. SPD (8,7 Prozent), Grüne (3,9 Prozent) und FDP (2,5 Prozent) verloren im Vergleich zur Wahl 2019 deutlich.

Die Wahlbeteiligung lag bei 62,07 Prozent und damit höher als bei der Europawahl 2019, als 54,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben hatten. Auffällig sei gewesen, dass der Anteil der Briefwähler gestiegen sei, sagte Dieckmann. Dieser habe bei knapp 26 Prozent gelegen. Fünf Jahre zuvor hatten rund 17,7 Prozent der Wahlberechtigten per Brief gewählt.