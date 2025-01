Immer wieder kommt es zu Gewalt gegen Wahlkämpfer. In Berlin hat es erneut einen Vorfall gegeben.

Berlin - Ein vermummter Mann hat nach Angaben der Polizei einen Wahlkampfhelfer in Berlin-Friedrichshain attackiert. Er soll an einer roten Ampel am Bersarinplatz neben dem Auto des 54-Jährigen aufgetaucht sein und den Fahrer verhetzend beleidigt haben, teilte die Polizei mit. Zudem soll der Täter einen Kleinpflasterstein gegen die Beifahrerseite des Autos geworfen und diese beschädigt haben.

Das Auto soll demnach mit Wahlplakaten versehen sein. Die Polizei machte auf Nachfrage keine Angaben dazu, für welche Partei der Mann Wahlkampf führen wollte. Nach Angaben des „Tagesspiegel“ handelt es sich um einen Wahlkampfhelfer der AfD.

Der Staatsschutz, der bei politisch motivierten Straftaten zuständig ist, hat die Ermittlungen übernommen.