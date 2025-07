In der Nacht auf Donnerstag brannte das Waldstück in der Saalfelder Höhe weiterhin.

Saalfeld-Rudolstadt - Wegen des Waldbrands auf der Saalfelder Höhe haben mehrere Landkreise in Thüringen sowie in Bayern die Bevölkerung vor Rauchentwicklung gewarnt. Die Rauchgase würden von der betroffenen Fläche im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Richtung Südosten über die Landesgrenze hinaus ziehen, teilte die Leitstelle des bayrischen Landkreises Kronach in der Nacht mit.

Konkret sprachen in Thüringen der Landkreis Sonneberg sowie der Saale-Orla-Kreis über die offiziellen Kanäle Warnmeldungen wegen Rauchgasen und möglicher Geruchsbelästigung aus. In Bayern warnten die Landkreise Kronach, Kulmbach und Hof. Viele von ihnen empfehlen, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Aus Kronach hieß es zudem, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden könnten. Im Landkreis Hof seien dagegen keine besonderen Schutzmaßnahmen nötig, hieß es. Eine Gesundheitsgefährdung sei dort ausgeschlossen.

Waldbrand weiterhin nicht gelöscht

Das Feuer auf der Saalfelder Höhe in Thüringen war auf rund 250 Hektar Fläche ausgebrochen. Die Einsatzkräfte würden sich auf einen längeren Einsatz einstellen, sagte ein Sprecher des Landkreises am Mittwochabend. Gegen 17.30 Uhr war der Katastrophenalarm ausgelöst worden. Aus dem südlichen Thüringen wurden weitere 100 Einsatzkräfte angefordert.