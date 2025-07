Wegen der Trockenheit herrscht in Sachsen eine hohe Waldbrandgefahr. Entspannung ist erst ab Donnerstag in Sicht.

Waldbrandgefahr erreicht in Nordsachsen die höchste Stufe

In Nordsachsen herrscht die höchste Waldbrandgefahrenstufe. (Archivbild)

Leipzig - Die Waldbrandgefahr hat in Nordsachsen die höchste Stufe 5 erreicht. Für fast das gesamte übrige Land galt die zweithöchste Warnstufe 4, wie aus einer Übersicht des Staatsbetriebes Sachsenforst hervorgeht. Am Mittwoch sollte sich die Lage noch etwas weiter zuspitzen. Dann wurde auch für die nördlichen Teile der Landkreise Bautzen und Görlitz sowie örtlich im Landkreis Leipzig die höchste Gefahrenstufe erwartet.

In Sachsen gibt es fünf Waldbrandwarnstufen - 1 steht für sehr geringe Gefahr und 5 für sehr hohe Gefahr. Bei den Stufen 4 und 5 wird empfohlen, die betroffenen Waldgebiete zu meiden. Wer dennoch in den Wäldern unterwegs ist, darf die Hauptwege nicht verlassen. Die Landkreise können zusätzliche Beschränkungen erlassen.

Am Dienstag waren bereits bei Wiedemar in Nordsachsen sowie in der Dresdner Heide Waldbrände ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte beide Brände unter Kontrolle.

Regen ist in Sicht

Mit einer Entspannung der Lage wird ab Donnerstag gerechnet. Der Deutsche Wetterdienst sagt Schauer und Gewitter voraus, die teils auch kräftiger ausfallen können. Damit einhergehend sinken die Höchsttemperaturen auch wieder unter die 30-Grad-Marke.