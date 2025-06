Das trockene Wetter begünstigt Waldbrände. Die Gefahr ist vor allem in einigen Regionen hoch.

Waldbrandgefahr in Sachsen - höchste Warnstufe im Norden

In einigen Regionen Sachsens herrscht die Gefahrenstufe 5 - Vorsicht ist geboten.

Dresden - Die aktuelle Waldbrandgefahr in Sachsen ist angesichts der Trockenheit im ganzen Land sehr hoch. In den nördlichen Regionen der Landkreise Meißen, Görlitz, Bautzen sowie Nordsachsen zeigt die Übersichtskarte des Staatsbetriebes Sachsenforst die höchste Warnstufe 5 an. Dort besteht aktuell eine sehr große Gefahr, dass Waldbrände ausbrechen.

In Sachsen gibt es fünf Waldbrandgefahrenstufen. Die Stufe 1 steht für eine sehr geringe Gefahr, die 5 für eine sehr hohe Gefahr. Bei den Stufen 4 und 5 wird empfohlen, die betroffenen Waldgebiete zu meiden. Wer dennoch in den Wäldern unterwegs ist, darf die Hauptwege nicht verlassen. Die Landkreise können zusätzliche Beschränkungen erlassen.

Für den restlichen Freistaat wird die Gefahr aktuell als mittel bis hoch eingeschätzt. Grund für die hohe Waldbrandgefährdung sind laut Sachsenforst die geringen Niederschläge und die teils hohen Temperaturen, verbunden mit dem Wind der vergangenen Tage, der zu einer starken Austrocknung der oberen Bodenschichten beigetragen hat.

Für Montag angekündigte Niederschläge könnten die Situation dann ab Dienstag - zumindest vorübergehend - etwas entspannen.