Waldbrände haben Sachsen zuletzt in Atem gehalten. Für das Wochenende wird eine Entspannung der Lage erwartet.

Waldbrandgefahr sinkt am Wochenende in Sachsen

In der Gohrischheide brannte in den vergangenen Tagen mehr als 80 Prozent der Fläche.

Dresden - Die Waldbrandgefahr sinkt am Wochenende in Sachsen landesweit. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) erreichen alle Stationen im Bundesland am Sonntag die niedrigste Gefahrenstufe eins. Heute weisen einige Regionen im Nordwesten Sachsen, aber auch im Landkreis Görlitz, noch eine mittlere Gefahrenstufe auf.

Anfang Juli kam es in Sachsen zu einigen Waldbränden. Eine entscheidende Voraussetzung für die Feuer ist Trockenheit. Beim großen Waldbrand in der Gohrischheide im Landkreis Meißen geht das Landratsamt davon aus, dass 2.400 Hektar von dem Brand betroffen waren. Angesichts der Gesamtgröße von 2.800 Hektar sind das mehr als 80 Prozent der Fläche.