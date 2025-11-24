Bad Schandau - Am Totensonntag ist ein Mann während einer Totenehrung auf dem Berg „Hohe Liebe“ in der Sächsischen Schweiz ums Leben gekommen. Wie die Bergwacht Sachsen mitteilte, war der 58-jährige Mann kurz nach dem Aufstieg zusammengebrochen. Anwesende Einsatzkräfte der Bergwacht sowie ein Arzt aus Sebnitz leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein.Der alarmierte Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle gebracht, wo weitere Reanimationsmaßnahmen erfolgten – jedoch ohne Erfolg. Der Mann verstarb noch vor Ort.Der Mann war offenbar Besucher einer Gedenkveranstaltung auf dem Gipfel des Tafelberges. Am Totensonntag gedenkt man dort der Bergsteiger, die im Ersten Weltkrieg ums Leben kamen.