In Radebeul bricht in einem Wohnhaus ein Feuer aus. Zwei Frauen und zwei Männer kommen in eine Klinik. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und hat einen ersten Anhaltspunkt.

Radebeul - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Radebeul (Landkreis Meißen) sind vier Menschen verletzt worden. Zwei Frauen im Alter von 20 und 58 Jahren und zwei Männer im Alter von 27 und 58 Jahren erlitten bei dem Brand am Sonntagnachmittag eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden demnach in eine Klinik gebracht.

Weitere Angaben zu den Verletzten oder zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor. Ersten Ermittlungen zufolge sei das Feuer auf einen unbeaufsichtigten Adventskranz zurückzuführen, hieß es weiter.