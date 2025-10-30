In Sachsen-Anhalt war der Oktober wärmer als üblich – doch von Sonne war trotzdem wenig zu sehen. Auch beim Regen gab es einen Anstieg gegenüber dem langjährigen Mittel.

Magdeburg/Offenbach - Der Oktober ist in Sachsen-Anhalt verhältnismäßig warm gewesen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach vorläufiger Auswertung seiner Messstationen mitteilte, lag die Temperatur im Mittel bei 10,1 Grad. Damit wurde der Wert der langjährigen Referenzperiode von 1961 bis 1990 (9,4 Grad) um 0,7 Grad übertroffen.

Auch deutschlandweit war der Monat zu warm: Mit einer Durchschnittstemperatur von 9,9 Grad lag der Oktober 2025 um 0,9 Grad über dem Wert der Referenzperiode mit 9,0 Grad.

Wenig Sonne in Sachsen-Anhalt

Doch wirklich sonnig war es in Sachsen-Anhalt selten: Die Sonne fand deutlich seltener Lücken in der Wolkendecke als normalerweise (104 Stunden), sodass es bloß für 76 Sonnenstunden reichte.

Zudem war der Oktober in Sachsen-Anhalt verhältnismäßig nass: Mit 47 Litern pro Quadratmeter lag der durchschnittliche Niederschlag höher als das langjährige Mittel von 36 Litern.