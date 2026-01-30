Weil Verdi zum Streik aufruft, fallen in Bremen am Montag Bahnen und Busse aus. Die Bremer Straßenbahn AG zieht nun die Konsequenz - und stellt den Betrieb dann für einen Tag ein.

Bremen - Wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi am kommenden Montag fallen in Bremen dann alle Busse und Bahnen aus. „Wir müssen aus Sicherheitsgründen unseren Betrieb stiegen für 24 Stunden“, sagte eine Sprecherin der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Vom Betriebsbeginn am Montag um 3 Uhr bis Dienstag 3 Uhr werde der Betrieb daher ruhen. Alle Busse und Bahnen bleiben in den Depots, die Kundencenter geschlossen. Die BSAG sprach von einer bedauerlichen Entwicklung „vor allem für unsere Fahrgäste“.

In der gerade laufenden Tarifrunde habe es bisher nur einen einzigen Verhandlungstermin gegeben, so die Sprecherin. „Dass jetzt schon nach nur einem Verhandlungstag gestreikt wird, ist bedauerlich.“ Am 20. Februar würden die Gespräche fortgesetzt.

Verdi ruft am Montag bundesweit bei kommunalen Verkehrsbetrieben zum Ausstand auf. Im Bremen ist am Vormittag um 10 Uhr ist eine Streikkundgebung vor der BSAG-Zentrale geplant. Hintergrund sind Verhandlungen über neue Manteltarifverträge für die kommunalen Nahverkehrsbetriebe in diesem Frühjahr in allen Bundesländern.