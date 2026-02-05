Warum Beschäftigte aus Schulen und Universitäten am Dienstag gemeinsam in Jena protestieren wollen und wie die Länder auf die Forderungen reagieren.

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder sind am kommenden Dienstag thüringenweite Warnstreiks unter anderem an Schulen und Universitäten geplant. (Symbolbild)

Jena - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder erhöhen die Gewerkschaften den Druck vor der entscheidenden dritten Verhandlungsrunde. Für den kommenden Dienstag (10. Februar) rief die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Tarifbeschäftigte an Thüringer Bildungseinrichtungen zu einem landesweiten Warnstreik auf. Beschäftigte aus Schulen, Horten, Universitäten und Hochschulen sowie aus Kindergärten des Studierendenwerks sollen zu einer zentralen Kundgebung und Demonstration in Jena zusammenkommen.

Die Gewerkschaften verhandeln nach eigenen Angaben für rund 2,6 Millionen Länder-Beschäftigte, von denen etwa die Hälfte im Bildungsbereich – an Schulen, Hochschulen und Landes-Kitas – arbeiten. Sie fordern sieben Prozent mehr Einkommen – mindestens aber 300 Euro mehr.

Für Auszubildende und Praktikanten werden monatlich 200 Euro mehr und für studentische Beschäftigte ein Tarifvertrag verlangt. Von Länderseite wurden die Forderungen wegen knapper Länderhaushalte wiederholt als überzogen zurückgewiesen.

Die Tarifverhandlungen laufen seit Anfang Dezember. Die zweite Verhandlungsrunde Mitte Januar in Potsdam brachte keine Einigung. Die dritte und möglicherweise entscheidende Verhandlungsrunde ist für den 11. bis 13. Februar in Potsdam angesetzt.