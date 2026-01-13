Am Uniklinikum Jena kann es am Mittwoch zu Ausfällen bei Terminen kommen. Was für Patienten jetzt wichtig ist – und wie Notfälle trotzdem versorgt werden.

Jena - Patienten am Uniklinikum Jena müssen am Mittwoch wegen eines Warnstreiks mit Einschränkungen rechnen. Das könne geplante Untersuchungs- und Behandlungstermine betreffen, teilte das Klinikum mit. Betroffene würden vorab informiert, wenn ihre Behandlung nicht stattfinden könne. Auch in einigen stationären Bereichen und im OP könne es zu reduzierter Arbeitsfähigkeit kommen. Eine Notdienstvereinbarung stelle aber sicher, dass Notfälle und lebenswichtige Behandlungen jederzeit gewährleistet seien.

Die Gewerkschaft Verdi hatte zuvor für den Mittwoch zu einem zweistündigen Ausstand in der Mittagszeit aufgerufen. Neben dem Uniklinikum sind in Jena auch Beschäftigte der Friedrich-Schiller-Universität, der Ernst-Abbe-Hochschule und des Studierendenwerks Thüringen zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Hintergrund ist die laufende Tarifrunde der Länder.