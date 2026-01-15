Eine Bahngewerkschaft ruft zum Warnstreik bei einem Schienennetzbetreiber auf. Für Pendler in manchen Regionen in Brandenburg und Mecklenburg kann das am Morgen Verspätungen auslösen.

Der Regionalexpress RE6 - auch Prignitz-Express genannt - soll trotz eines Warnstreiks am Donnerstagmorgen fahren, sagt die Deutsche Bahn. (Archivbild)

Meyenburg - Für Bahnreisende im Regionalverkehr kann es in Teilen Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns aufgrund eines Warnstreiks am Donnerstagmorgen zu Verzögerungen kommen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) rief die Beschäftigten des privaten Schienennetz-Betreibers Regio Infra Nord-Ost (RIN) von 7. 00 bis 9.30 Uhr zum Ausstand auf. Dabei geht es um Stellwerke und regionale Verbindungen etwa in der Prignitz und an der Mecklenburgischen Seenplatte.

Die Deutsche Bahn sagte jedoch auf Anfrage: „Wir erwarten keine Auswirkungen.“ Der Regionalexpress RE6 - bekannt auch als Prignitz-Express - werde fahren.

Bei der Ostdeutschen Eisenbahn-Gesellschaft Odeg ist die Verbindung Waren (Müritz) - Inselstadt Malchow (RB 15) in Mecklenburg-Vorpommern betroffen, wie eine Sprecherin sagte.

Die Gewerkschaft reagiert mit dem Warnstreik auf bislang ergebnislose Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des kleinen Bahninfrastruktur-Unternehmens mit Sitz in Putlitz (Prignitz). Der Arbeitgeber hält den Ausstand für unverhältnismäßig.