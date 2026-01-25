An Thüringer Hochschulen soll diese Woche die Arbeit niedergelegt werden. Die Gewerkschaft GEW fordert höhere Löhne und einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte.

Jena/Ilmenau - An Thüringer Hochschulen stehen Warnstreiks bevor. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat für kommenden Mittwoch (28. Januar) Arbeitsniederlegungen und Aktionen unter anderem in Jena, Ilmenau, Nordhausen und Weimar angekündigt. Hintergrund ist der aktuelle Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder.

Die zweite Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder endete Mitte Januar ohne ein verbindliches Angebot der Arbeitgeber. Das treffe auch mehr als eine Million Arbeitnehmer an Hochschulen und rund 300.000 studentische Beschäftigte, denen die Tarifgemeinschaft deutscher Länder weiter einen Tarifvertrag verweigere, kritisierte die Bildungsgewerkschaft.

Die GEW reagiert darauf mit einem bundesweiten Hochschulaktionstag. Dazu seien Beschäftigte an mehr als 60 Hochschulstandorten in Deutschland aufgerufen. In Thüringen sind den Angaben nach neben einer Demonstration in Jena auch eine Kundgebung in Nordhausen und Infostände geplant.