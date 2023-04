Magdeburg - Bei Ikea in Magdeburg und in Günthersdorf im Saalekreis wird an diesem Donnerstag gestreikt. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten dazu aufgerufen, den gesamten Tag über die Arbeit niederzulegen. An der Aktion beteiligten sich nach Angaben einer Verdi-Sprecherin am Donnerstag rund 35 Beschäftigte. Die Einrichtungshäuser seien zwar geöffnet, dennoch würden Kunden das Fehlen der Mitarbeiter spüren. Mit dem Streik will die Gewerkschaft Druck auf die Unternehmensleitung ausüben, um Tarifverhandlungen aufzunehmen.

Zudem kritisiert die Gewerkschaft die hohe Arbeitsbelastung. Trotz steigender Umsätze wachse das Personal nicht im gleichen Maße. Die Krankenquote in den Häusern sei hoch, offene Stellen würden oft nicht nachbesetzt, so der Vorwurf. Ikea hatte nach Gewerkschaftsangaben Tarifverhandlungen zuletzt abgelehnt.