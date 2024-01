Wernigerode - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor extremen Orkanböen auf dem Brocken. Oberhalb von 1000 Metern Höhe seien Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometer pro Stunde zu erwarten, hieß es in der Nacht zum Montag. Es sei möglich, dass Bäume entwurzelt werden. Aufenthalte im Freien gelte es im betroffenen Gebiet zu vermeiden. Das Lagezentrum des Innenministeriums in Sachsen-Anhalt teilte mit, in der Nacht habe es zunächst keine größeren Schadensmeldungen gegeben. Die Warnung galt zunächst bis zum Montagnachmittag.