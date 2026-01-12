Das Wetter zeigt sich am Montag in Berlin und Brandenburg etwas milder. Beim Autofahren oder bei Wegen zu Fuß ist dennoch äußerste Vorsicht geboten. Es gilt eine Unwetterwarnung.

Besonders am Montagmorgen ist es sehr kalt in Berlin und Brandenburg.

Berlin/Potsdam - Das Winterwetter setzt dem Verkehr in Berlin und Brandenburg weiter zu. Der Deutsche Wetterdienst warnt ab den Abendstunden vor gefährlichen Verhältnissen durch Glatteis.

Demnach gilt ab 20.00 Uhr für die Kreise Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Havelland, Oberspreewald-Lausitz, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, Spree-Neiße, Teltow-Fläming sowie die Städte Brandenburg, Cottbus und Potsdam eine Unwetterwarnung der Stufe drei von vier.

Bis zum Nachmittag können noch bis zu drei Zentimeter Neuschnee fallen, wie der DWD mitteilte. Bei milderen Werten geht dieser zuerst in der Südwesthälfte Brandenburgs, später auch im Nordosten in Regen über, der auf dem weiterhin kalten Boden überfrieren und zu Glatteis führen kann. Auch am Dienstagmorgen sei deshalb noch Vorsicht auf den Straßen geboten.

Der Dienstag beginnt wolkig und stellenweise neblig-trüb. Der Niederschlag zieht ab. Die Höchstwerte liegen bei 0 bis 3 Grad. Auch in der Nacht zu Mittwoch kann es lokal noch zu Glatteis kommen. Tagsüber klettern die Werte dann auf bis zu sechs Grad.