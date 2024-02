Leipzig - In den Hochlagen des Erzgebirges besteht weiter Unwettergefahr. Der Deutsche Wetterdienst in Leipzig hat in einer Mitteilung vom Sonntag vor schweren Orkanböen der Stufe 3 bis 4 über 1000 Meter Höhe bis voraussichtlich Montagmittag gewarnt. „Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich.“ Bäume könnten entwurzelt werden, Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. „Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien!“, hieß es. Der Aufenthalt im Freien sollte möglichst vermieden werden. Ansonsten sollten die Menschen Abstand zu Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten.