Menschen in Sachsen-Anhalt sollten am Dienstag im Freien Vorsicht walten lassen. Denn der Wetterdienst spricht für weite Teile des Landes eine Warnung vor Sturmböen aus.

Magdeburg - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Dienstag in weiten Teilen vor Sturmböen gewarnt. Zwischen 6.00 und 20.00 Uhr seien Sturmböen von bis zu 85 Kilometern pro Stunde möglich, in Lagen über 1.000 Metern sogar Orkanböen bis 120 Kilometer pro Stunde, berichtete der DWD. Besonders vor herabfallenden Ästen sollten sich Menschen in Acht nehmen.

Im Kreis Wittenberg drohen Windböen bis 75 Kilometer pro Stunde. Abseits des Sturms gibt es örtlich Schauer bei 19 bis 21 Grad, im Harz 14 bis 19 Grad. In der Nacht werden bei 12 bis 7 Grad weitere Schauer erwartet.

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter zunächst heiter, später ziehen Wolken und Regen auf. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad, im Harz bei 13 bis 18 Grad. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, im Norden regnet es gelegentlich. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 24 Grad, im Harz auf 18 bis 22 Grad.