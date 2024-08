Magdeburg, Eisenach, Gummersbach und Skanderborg-Aarhus messen sich beim Vorbereitungsturnier Wartburg-Cup in Eisenach. Magdeburg sichert sich den Turniersieg.

Eisenach - Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat das Vorbereitungsturnier Wartburg-Cup in Eisenach gewonnen. Dabei sammelten die Elbestädter zwei Siege und eine Niederlage.

Am Freitagabend hatten die Elbestädter die erste Partie des Turniers gegen den VfL Gummersbach mit 36:35 (19:18) gewonnen. Dabei machte der deutsche Meister, wie zuletzt häufig mit Talenten aus der Drittligamannschaft verstärkt, einen zwischenzeitlichen Rückstand von drei Toren wieder wett. Am Sonnabend entschieden die Elbestädter auch das Duell mit Gastgeber ThSV Eisenach für sich, siegten mit 31:25 (16:14). Mit diesen beiden Erfolgen stand der Turniersieg des SCM bereits fest. In der abschließenden Partie unterlagen die Grün-Roten dem dänischen Vertreter Skanderbord-Aarhus mit 33:37 (16:17).