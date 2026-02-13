Mit Bargeld kommt man in Erfurts Bussen nicht mehr weit, die Erfurter Verkehrsbetriebe haben die Kassensysteme umgestellt. Wo Fahrgäste trotzdem noch mit Münzen und Scheinen an Tickets kommen.

Erfurt - Wer Busse der Erfurter Verkehrsbetriebe nutzen möchte, kann Tickets bei Fahrerin oder Fahrer nur noch ohne Münzen und Scheine bezahlen. Nach einer etwa einjährigen Testphase seien nun die Kassensysteme aller 77 Busse der Flotte auf komplett bargeldloses Bezahlen umgestellt worden, teilten die Erfurter Verkehrsbetriebe (EVAG) mit. Direkt beim Einsteigen in den Bus können die Fahrtkosten nur noch mit EC-Karte, Kreditkarte, Smartphone oder Smartwatch beglichen werden.

Die vollständige Umstellung der Systeme führe zu Einheitlichkeit, mehr Sicherheit und mehr Geschwindigkeit beim Einstieg, sagt EVAG-Vorstand Mario Laube. Mehr als 80 Prozent der EVAG-Kundinnen und -Kunden zahlten ihre Tickets bereits bargeldlos, so die Verkehrsbetriebe. Zudem nutzten viele das Deutschlandticket und müssten vor Ort keine Fahrkarten mehr lösen.

Wo es noch Bargeld-Tickets gibt

Wer Tickets weiterhin bar bezahlen möchte, muss diese vorab an einem der 51 EVAG-Automaten, bei einer der 24 EVAG-Agenturen oder im

Mobilitätszentrum am Anger kaufen. Auf der Website der Verkehrsbetriebe zeigt eine Übersicht die jeweiligen Standorte der Verkaufsstellen.

Allgemeine Kritik daran, dass Verkehrsbetriebe die Bezahlsysteme in Bussen und Bahnen komplett auf bargeldlos umstellen, hat in der Vergangenheit etwa der Fahrgastverband Pro Bahn Thüringen geübt. Die Abkehr vom Bargeld treffe vor allem ältere Menschen und Kinder und dabei vor allem jene Menschen, die an Haltestellen in ländlicheren Stadtgebieten einsteigen, wo es keinen Automaten gibt.