Nach einem Notruf eilen Rettungskräfte zu einem Haus in Osnabrück. Vor Ort können sie aber nichts mehr für die Frau tun. Der Verdacht richtet sich gegen den Ehemann.

Eine 39-jährige Frau wurde in Wallenhorst bei Osnabrück wohl Opfer eines Gewaltverbrechens. Unter Mordverdacht steht der Ehemann.

Wallenhorst - Rettungskräfte haben in einem Wohnhaus in Wallenhorst bei Osnabrück eine schwer verletzte Frau aufgefunden. Trotz einer medizinischen Versorgung habe der Notarzt wenig später nur noch den Tod der 39-jährigen Bewohnerin feststellen können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf ein mutmaßliches Tötungsdelikt.

Das Ergebnis der Obduktion, die noch am Donnerstag nach dem Fund der Frau durchgeführt wurde, erhärtete den Verdacht eines Gewaltverbrechens, wie es weiter hieß. Ein Tatverdächtiger sei bereits festgenommen worden. Bei ihm handelt es sich um den 45-jährigen Ehemann der verstorbenen Frau, wie die Polizei später mitteilte. Er sitze wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Im Wohnhaus führten Kriminaltechniker eine umfangreiche Spurensuche durch, und setzten die gezielte Absuche nach Beweismitteln am Tatort auch am Freitag fort.