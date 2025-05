Berlin - Auf der Pfaueninsel sollen auch in diesem Jahr wieder Wasserbüffel weiden. Vier Tiere, zwei Kühe mit jeweils einem Kalb, sollen an diesem Donnerstag (22. Mai) auf die Insel in der Havel im Südwesten Berlins gebracht werden, wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten mitteilte.

„Die Wasserbüffel sollen die artenreichen Feuchtwiesen von Gehölzaufwuchs freihalten und damit seltene Pflanzenarten fördern“, hieß es in der Mitteilung. Gleichzeitig werde dadurch auf eine maschinelle Mahd der Fläche verzichtet und die Biodiversität erhöht.

Die Tiere sind den Angaben zufolge je nach Witterung voraussichtlich bis Ende Oktober auf der etwa drei Hektar großen Feuchtwiese sowie auf einer gut 2 Hektar großen Fläche östlich der Meierei zu sehen.