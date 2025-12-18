Am Morgen treibt ein Menschenkörper in Mitte in der Spree. Ein Polizist springt ins Wasser und versucht zu retten. Doch es ist schon zu spät.

Berlin - In der Spree ist am Morgen eine Wasserleiche entdeckt worden. Zunächst hatte ein Passant der Polizei eine im Wasser treibende Person gemeldet, wie ein Sprecher mitteilte. Ein hinzugerufener Polizist zog sich daraufhin auf Höhe der Fischerinsel die Einsatzkleidung aus und sprang ins Wasser, um den Menschen zu retten. Bei der Person angelangt stellte er fest, dass sie schon tot war.

Der Beamte zog die Leiche im Anschluss an das Ufer heran, wo sie von der Feuerwehr geborgen wurde. Der Polizist wurde ebenfalls versorgt, weil er stark unterkühlt war. Bei der Leiche handelt es sich nach Polizeiangaben um einen Mann. Die genauen Hintergründe zu dem Fund sollen nun ermittelt werden.