Nach einem Rohrbruch im Chemnitzer Zentrum erhalten Anwohner Trinkwasser über einen Tanker. Die Reparaturarbeiten sollen noch bis zum Abend andauern.

In den frühen Morgenstunden riss die Leitung nach Angaben des Energieversorgers noch weiter auf. (Symbolbild)

Chemnitz - Nach einem Wasserrohrbruch im Chemnitzer Zentrum soll die Störung noch bis schätzungsweise 20 Uhr andauern. Wie die Sprecherin von „eins energie in sachsen“ mitteilte, musste ein weiterer Reparaturschritt eingeleitet werden. Zuvor hieß es, die Versorgung solle im Laufe des Nachmittags wiederhergestellt sein.

Bereits in den frühen Morgenstunden war festgestellt worden, dass die Leitung nach dem Rohrbruch weiter aufgerissen war. Rund 100 Personen werden laut der Sprecherin über einen Trinkwassertanker versorgt. Betroffen seien die Hausnummern 36a bis 58 der Theaterstraße.