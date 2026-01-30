Mitten in der Nacht platzt in Salzwedel im Zentrum eine Trinkwasserleitung. Zahlreiche Anwohner sind ohne Wasser.

Nach einem Wasserrohrbruch in der Innenstadt in Salzwedel gibt es um die Lorenzkirche Straßensperrungen. (Symbolbild)

Salzwedel - Nach einem Wasserrohrbruch in der Innenstadt in Salzwedel (Altmarkkreis Salzwedel) haben zahlreiche Anwohner kein Wasser. Wie die Polizei mitteilte, brach in der Nacht eine Trinkwasserleitung. Zuerst hatte der MDR berichtet.

Laut einer Sprecherin des Abwasserzweckverbandes ereignete sich der Rohrbruch zwischen der Holzmarktstraße und der Jenny-Marx-Straße. Demnach wurden beiden Straßen gesperrt. Auch die Burgstraße und An der Lorenzkirche seien voll gesperrt worden, die Neutorstraße zum Teil.

In der Holzmarktstraße und der Jenny-Marx-Straße haben die Anwohner nach Angaben des Abwasserzweckverbandes derzeit kein Wasser. Anwohner der anderen Straßen seien vereinzelt betroffen.